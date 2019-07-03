Африканская чума свиней: В Добропольском районе объявлен карантин. Новости

В Добропольском районе (Донецкая обл.) на частном подворье была зафиксирована смерть животного от африканской чумы свиней. Об этом сообщает Главное управление Госпотребслужбы в Донецкой области.

Так, по результатам исследования биологического материала умершей свиньи одного из жителей села Веровка Святогоровского поселкового совета был обнаружен ДНК вируса африканской чумы свиней.

В связи с этим 2 июля в Добропольском районе был объявлен карантин. Эпизоотическим очагом заболевания объявлена ​​частная территория двора, где установлено заболевание (с. Веровка).

В зону защиты отнесены села Веровка, Ракша и часть поселка Святогоровка (ул.Садовая и Приветливая). В зону надзора отнесены следующие населенные пункты: Доброполье, Белозерское, села Анновка, Доброполье, Новогришино, Криворожье, Новофедоровка, Новокриворожье, Зеленое, Завидо-Кудашево, Завидо-Борзенко, Надежда, Копани, Новоукраинка, Нововикторовка и поселок Святогоровка.

«Также все субъекты хозяйствования были предупреждены об ограничении движения живых свиней, торговли свиньями и изготовления из них продуктов на указанных территориях. Сейчас начато проведение комплекса мероприятий относительно локализации и ликвидации заболевания на территории района», – говорится в сообщении.