Комендантский час: В неподконтрольном Снежном полиция задержала 646 человек за нарушение. Новости

В неподконтрольном украинской власти Снежном (Донецкая обл.) с начала текущего года «полиция ДНР» за нарушение комендантского часа задержала 646 человек. Об єтом сегодня, 3 июля, сообщает пресс-служба Снежнянского «ГО МВД ДНР».

«Сотрудники Снежнянского ГО полиции в очередной раз напоминают гостям и жителям города о том, что на территории республики с 23:00 до 04:00 действует комендантский час. В этот период времени гражданам запрещено находиться на улице и в общественных местах. Начальник сектора охраны общественного порядка Снежнянского ГО МВД ДНР Алексей Сахаров отметил, что в целях предупреждения административных правонарушений и уголовных преступлений в вечернее время суток на территории Снежное ежедневно несут службу несколько пеших нарядов и автопатрулей», – говорится в сообщении.

Напоминается также, что жители должны при себе всегда иметь документы, удостоверяющие личность.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» сократили комендантский час. С 1 июня по 30 сентября он будет действовать в период с 23:00 до 04:00.

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