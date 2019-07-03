Выглядывал маму: В Торецке ребенок упал с третьего этажа (Фото). Новости

В Торецке (до переименования – Дзержинск, Донецкая обл.) 8-летний мальчик выпал с балкона третьего этажа. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

В полицию Торецка поступило сообщение, что с балкона выпал ребенок. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что в квартире, где произошел несчастный случай, мальчик находился сам. Мать вышла в магазин, оставив сына дома. Выглядывая ее, он открыл дверь на балкон, забрался на стул, не удержался и упал с высоты.

Ребенок госпитализирован с телесными повреждениями. Факт зарегистрирован в журнале Единого учета заявлений и сообщений, проводится проверка.

В полиции также сообщили, что ранее семья в поле зрения правоохранителей не попадала. Со стороны соседей характеризуется положительно.

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