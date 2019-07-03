В Киеве презентовали фильм о ликвидации транснационального наркокартеля. Новости

В Киеве лидер партии «Сила и Честь» Игорь Смешко и представитель команды, бывший первый заместитель председателя СБУ, руководитель Антитеррористического центра, генерал-лейтенант Владимир Тимошенко презентовали документальную ленту The Hydra / «Гидра». Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Предпремьерный показ ленты, которая уже вышла на всемирно известной площадке Netflix, состоялся в столичном кинотеатре «Жовтень» 2 июля. Фильм рассказывает об одной из самых успешных в мире операций по ликвидации транснационального наркокартеля, к которой были привлечены 11 спецслужб – США, ЕС, Украины и других государств Восточной Европы.

Игорь Смешко в своем выступлении отметил, что в Украине сейчас авторитарно-клановая система, которая только скрывается под личиной демократии. Одним из элементов этого является вымывание профессионалов.

«Потому что беспартийный профессионал – он не служит конкретной политической силе, конкретной политической партии. И таких профессионалов, которые оказались вне власти, вне возможности профессионально отдавать свой опыт, свои знания государству и защите граждан, очень много», – отметил политик.

По его словам, Владимир Тимошенко был одной из ключевых фигур, кто планировал и осуществлял операцию, и стал одним из создателей документального фильма «Гидра». В 90-е годы, во времена становления независимости в Украине не было органов, которые бы работали специализированно в направлении борьбы с преступной деятельностью транснациональных криминальных группировок.

«В те времена многие люди, которые занимались борьбой с транснациональной преступностью, обратились в Украину с информацией, что в Европу тоннами поставлялись прекурсоры как основной элемент для выработки наркотиков. Группа, которую возглавлял Владимир Тимошенко, раскрыла, что одна из химических лабораторий в Черкассах производила тоннами такое вещество. Все поставлялось в Москву, а дальше в Европу. Этот бизнес приносил тогда сверхприбыли», – рассказал Смешко о реальных событиях, которые стали основой фильма.

«Все прекрасно понимают, что наркотики убивают поколения людей. Это одно из крупнейших заболеваний современной цивилизации. Как правило мировая история свидетельствует, что центром таких событий становятся страны с нестабильной государственной ситуацией. В свое время это были Афганистан, бывшая Югославия», – отметил политик.

Владимир Тимошенко, в свою очередь, отметил, что над фильмом пришлось долго работать.

«Фильм давался нелегко. Мы нашли участников этого дела», – сказал он.

Главный герой фильма вспомнил события, непосредственным участником которых он был: «Результат – десятки крупнейших нарколабораторий Европы были ликвидированы, сотни людей были привлечены к ответственности. Но самое главное – мы преодолели барьер недоверия иностранных спецслужб к спецслужбе Украины».

Он также отметил, что глобальный наркобизнес иногда завязан на большой политике.

«Слабое звено – это там, где есть конфликты на определенных территориях. Где нестабильность – там наркобизнес. Нестабильность сегодня на Донбассе, конечно, используется для уголовных преступлений», – сказал Тимошенко. В то же время он отметил, что к этому вопросу нужно подходить профессионально и собрать все доказательства.