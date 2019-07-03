«Горловка, машин много на выезд»: Ситуация в пунктах пропуска днем 3 июля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 3 июля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Надежда: «10:18. В Горловке полная ***а. В час примерно 5 машин, а то и того меньше»;

Надежда: «11:54. Горловка. Стою с 4:25 еще не проехала паспортный»;

Евгений: «12:31. Горловка, машин много на выезд, на заезд штук 30 было. Пешеходная пустая в обе стороны».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Серега: «11:28. Пока в Донецк на "Каргилле" 20/25 машин»;

«Адепт»: «11:49. "Каргилл" в Донецк штук по 20 общей и льготы»;

«Администратор»: «12:31. "Каргилл" из Донецка – общая на мосту, льгота на 25 машин меньше»;

Анна: «12:33. На "Каргилле" льготы больше 70-ти, основная на мосту. Пускают 3+3, но реже, чем раз в 15 минут. Пешеходов на 1 автобус»;

Татьяна: «13:08. "Каргилл": Донецк с 4 утра в 13:00 прошли все»;

«Адепт»: «13:11. "Каргилл" из Донецка. Основная 79. Льгота 50».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Вадим: «11:44. Еленовка. Машин чуть дальше второго туалета, движение слабое»;

Ivan: «12:08. В Еленовке в Украину 80 основная и 15 льготы»;

Ростислав: «13:03. Еленовка в Донецк. Общая 55 льгота 23»;

Ivan: «13:45. В Еленовке чуть зашевелились. Льгота все выехала, основной около 50»;

Валентина: «13:51. Еленовка по состоянию на 6:30 около 105 основной, 40 льготы + машин 10 "суперльготы". По состоянию на 12:40 – около 100 основной и 30 льгота. В Донецк из Украины большая очередь и много фур Красного Креста».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Лена: «13:35. В Октябре получается машин больше, чем в Еленовке сегодня»;

Сергей: «14:14. Октябрь в Украину: 35 общей, 6 льготы. Пропускают хорошо, каждые 10-15 минут».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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