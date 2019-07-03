На Луганщине второй день работает правительственная комиссия (Фото). Новости

Сегодня, 3 июля, в Луганской области второй день работает правительственная комиссия. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Филь на своей странице в Facebook.

«Президент и премьер-министр поручили изучить ситуацию в области и на КПВВ "Станица-Луганская". В течение нескольких дней на Луганщине работают заместитель государственного секретаря Кабмина Геннадий Плис, государственный секретарь Министерства инфраструктуры Украины Андрей Галущак, заместитель министра финансов Юрий Джигир, в. и. о. государственного секретаря Минрегионстроя Игорь Корховой, государственный эксперт экспертной группы по вопросам временно оккупированных территорий Денис Рыбальченко, заместитель министра экономразвития и торговли Михаил Титарчук, заместитель министра МВД Вадим Троян, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука, заместитель министра соцполитики Николай Шамбир и заместитель министра аграрной политики Виктор Шеремета», – написал он.

По словам и. о. председателя ЛугОВГА, члены делегации вчера, 2 июля, осмотрели КПВВ «Станица-Луганская», обозначили проблемные вопросы КПВВ, который находится в Станице Луганской. «Не менее важный вопрос обеспечения функционирования населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения. Я поднимал болезненные для области вопросы во время разговора с Леонидом Кучмой. И спасибо ему, что он донес нашу позицию. К нам приехали почетные гости, которые, убежден, помогут ускорить их решение. Верю, что мы сделаем Луганщину тем краем, где хочется жить!», – подытожил Сергей Филь.

Как сообщалось ранее, 2 июля в прифронтовой Станице Луганской с рабочим визитом побывала правительственная комиссия, в составе заместителей министров.

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