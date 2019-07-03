Жилье для переселенцев-участников АТО: Третий день под Кабмином проходит акция протеста. Новости

Сегодня, 3 июля, в Киеве у здания Кабинета министров Украины продолжается бессрочная акция протеста ветеранов АТО из числа переселенцев, которые требуют увеличения финансирования для выполнения постановления КМУ № 280 об обеспечении жильем внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов Украины.

Так, к участникам акции вышел первый заместитель министра по делам ветеранов Григорий Галаган. «Минветеранов держит на особом контроле вопрос обеспечения жильем АТО-ВПЛ. Мы ищем возможности дополнительного финансирования по 280 Постановлению, как за счет государственных средств, так и обращаемся за поддержкой по обеспечению жильем АТО-ВПЛ к международным донорам. Сейчас нами уже была подано ​​на КМ предложение о направлении 70 млн грн остатков от конфиската за коррупционные преступления. Необходимость компромиссного решения позволила направить дополнительные 40 млн грн на 280 Постановление, а 30 млн грн получило МВД. Это деньги из нераспределенного остатка средств, источником формирования которых в 2017 году были поступления конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения», – сказал он.

Галаган заверил, что в настоящее время Минветеранов сопровождает процесс их скорейшего администрирования Министерством социальной политики Украины и поступления в регионы.

Как отметил инициатор акции, участник АТО и переселенец из временно неподконтрольного украинской власти Луганска Николай Греков, основное требование людей адресовано руководителям КМУ. «Мы не имеем никаких претензий к Министерству по делам ветеранов. Мы хотим лично говорить именно с Владимиром Гройсманом и Павлом Розенко. Мы хотим требовать от них увеличения финансирования 280 Постановления», – заявил Николай Греков.

Он добавил, что это главное требование участников акции.

В ведомстве напоминают, что ранее, еще в начале года, на этот бюджетный год было выделено 25 млн грн на обеспечение жильем ветеранов АТО-ВПЛ.

Напомним, 1 июля в Киеве у здания КМУ около 20 ветеранов АТО-ВПЛ начали бессрочную акцию протеста. Шестеро из них объявили голодовку.

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