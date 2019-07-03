Горняки шахты «Южнодонбасская № 1» прекратили акцию протеста, – Волынец. Новости

Сегодня, 3 июля, государственные угольные предприятия получили 320 млн грн, выделенные Кабинетом министров и распределенные Министерством энергетики и угольной промышленности среди предприятий. Средства пошли на погашение задолженности по заработной плате шахтерам. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

По его словам, в Угледаре (Донецкая обл.) горняки Государственного предприятия ШУ «Южнодонбасское № 1», как и обещали, на 12-й день прекратили блокирование дороги, после того, как на их заработные карточки были перечислены средства. «Как только горняки получили средства, было решено прекратить акцию протеста и приступить к работе. Сейчас шахтерам полностью погашена задолженность по заработной плате за апрель и май, также они получили аванс за июнь», – написал Волынец.

Он добавил, что, как сообщил заместитель председателя первичной профсоюзной организации НПГУ предприятия Александр Голубев, сегодня со второй смены шахта возобновит свою работу в обычном режиме. Также он сообщил, что администрация предприятия по требованию профсоюзов пообещала поднять на 24,4% заработную плату работникам с 1 июля текущего года.

Как сообщалось ранее, 22 июня горняки первой смены ГП ШУ «Южнодонбасская № 1» отказались спускаться в шахту. Затем к ним присоединились работники второй смены.

Напомним, 21 июня, в городе Угледар (Донецкая обл.) из-за долгов по зарплате вышли на акцию протеста члены семьей горняков двух местных шахт: «Южнодонбасская № 1» и имени Сургая. Они перекрыли дорогу. Во время акции протеста одному из шахтеров стало плохо, его забрала «скорая». Позже бастующие работники государственных угольных шахт в Угледаре на выезде из города прямо на дороге обустроили палаточный городок.

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