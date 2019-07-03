Безработица в Украине: Стало известно, сколько людей получают пособие. Новости

В Украине по состоянию на 1 июня более 245 тыс. человек получали пособие по безработице. Об этом сообщает Государственная служба занятости, сегодня, 3 июля, передает «УНН».

«По состоянию на 1 июня 2019 года количество безработных, получавших пособие по безработице, составляла 245,6 тыс. человек», – говорится в сообщении.

Отмечается, что 16,9 тыс. человек получали пособие по безработице в максимальном размере – 7 684 грн.

Кроме того, 59,6 тыс. человек получали пособие по безработице в минимальном размере (без учета страхового стажа и размера заработной платы – 610 грн).

Еще 31,2 тыс. человек получали пособие по безработице в минимальном повышенном размере (с учетом страхового стажа и размера заработной платы – 1 630 грн).

Напомним, в Украине наибольший спрос наблюдается на квалифицированных рабочих и работников сферы услуг.

Как сообщалось ранее, работодатели в Украине скоро могут остаться без рабочих рук. Сотрудников старше 45 лет брать не особо хотят, а молодежи не хватает. При этом на рынке труда украинцев в возрасте 40+ уже половина, и эта цифра растет. Но их не спешат трудоустраивать, прямо или косвенно ссылаясь на возраст.

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