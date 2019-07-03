Массовое отравление: Вода в озере Рубежного была загрязнена фекалиями. Новости

В Рубежном (Луганская обл.) вспышка острой кишечной инфекции, связанная с купанием на пляже «Малибу» озера Песочное, когда с отравлением были госпитализированы 44 человека, ликвидирована. По данным лабораторных исследований, в воде были обнаружены кишечные палочки, энтеровирусы, бактерии. Показатели свидетельствуют о загрязнении водоема фекалиями. Об этом сегодня, 3 июля, сообщается на странице в Facebook Государственного учреждения «Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины».

Так, специалисты напомнили, что с 18 июня по 21 июня этого года в инфекционные отделения городов Рубежного, Северодонецка и Лисичанска были госпитализированы 44 человека, в том числе 35 детей до 15 лет с диагнозом острая кишечная инфекция. Сейчас все больные здоровы и выписаны. Установлен окончательный диагноз – острый гастроэнтероколит бактериальной и, вероятно, энтеровирусной этиологии.

При эпидемиологическом расследовании выяснилось, что все больные связывали заболевание с купанием в озере Песочное на пляже «Малибу». По результатам лабораторных исследований проб воды из озера Песочное специалисты лабораторного центра установили, что вода на тот момент не соответствовала требованиям нормативных документов по бактериологическим, санитарно-химическим и вирусологическим показателям.

Как отмечается, индекс ЛКП (лактозо-положительных кишечных палочек) превышал нормативные показатели в 2,6 раза. «Индекс ЛКП – это показатель, который свидетельствует об общей бактериологической загрязненности водоема. Индекс E.coli и коли-фагов превышал нормативы в 1,3 и 2 раза соответственно. Эти показатели свидетельствуют о свежем фекальном загрязнении воды водоема», – говорится в сообщении.

Согласно данным исследования, о бактериальном загрязнении воды также свидетельствует повышенный показатель биохимического потребления кислорода, который превышал норматив в 1,4 раза. Кроме того, по результатам вирусологического исследования проб воды обнаружены РНК энтеровирусов.

«Этиологическим фактором вспышки послужили возбудители инфекционных заболеваний, выявленных в воде озера – энтеровирусы и бактерии (условно-патогенная микрофлора)», – добавили в лабораторном центре.

19 июня, по решению заседания городской комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций, было принято решение о временном запрете купания в озере. Информация о вспышке была направлена в​ Рубежанскую и Северодонецкую городские прокуратуры.

Специалисты подчеркнули, что вспышка ликвидирована, но возможны случаи заболевания, так как люди продолжают купаться в этом озере, несмотря на запрет и предупреждения о последствиях.

Ранее сообщалось, что 18 июня после купания в озере в Рубежном госпитализированы 18 человек. Позже стало известно, что в лечебные учреждения Луганской области после купания в озере Песочное поступили 27 человек. Позднее количество человек, заболевших острой кишечной инфекцией после купания на озере Песочное, увеличилось до 38 человек.

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