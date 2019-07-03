Непогода на Луганщине: Полностью обесточены 17 населенных пунктов. Новости

В Луганской области из-за непогоды были полностью обесточены 17 населенных пунктов, еще 10 – частично. Более 5 тыс. потребителей остались без света. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения (ЛЭО).

«Порывы ветра ломали деревья и опоры, вызывая обрывы и аварии на линиях электропередач», – отметили в ЛЭО.

Так, были полностью обесточены: Андреевка, Никоноровка (Сватовский р-н); Трехизбенка, Орехово-Донецкое, Калаус, Кряковка, Михайловка, Войтово (Счастьенский р-н); Герасимовка, Герасковское, Рудовка (Беловодский р-н); Конопляновка, Демьяновка (Новопсковский р-н).

Кроме того, 10 населенных пунктов остались без света частично: Петропавловка, Нижняя Дуванка (Сватовский р-н); Терновка (Беловодский р-н); Лиман, Чмыровка, Проезжее (Старобельский р-н); Бунчуковка (Новопсковский р-н); Петропавловка (Счастьенский р-н).

Больше всего пострадали Старобельский и Счастьенский районы. Задела стихия и Сватовский, Беловодский и Новопсковский районы. Единичные отключения зафиксированы на территории всей области.

Как уточнили в объединении, энергетики приступили к работе, бригады работают в усиленном режиме, однако, пока спрогнозировать время ликвидации аварийных отключений сложно. «Оперативно-производственные бригады добрались до мест аварий и приступили к выявлению повреждений и оперативному устранению отключений», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Донбассе из-за ухудшения погоды обесточены 40 населенных пунктов – 26 в Донецкой и 14 в Луганской области. Всего в 13 областях Украины без энергоснабжения остались 525 населенных пунктов.

На временно неподконтрольной украинскому правительству территории Луганской области из-за ухудшения погодных условий населенные пункты остались без водоснабжения и энергоснабжения.

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