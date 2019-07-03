Розенко рассказал о запланированных в Украине повышениях пенсий. Новости

В Украине с июля состоится пересчет пенсий, размер которых зависит от прожиточного минимума, и существенно возрастут пенсионные выплаты чернобыльцам. Об этом рассказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает пресс-служба вице-премьер-министра.

«Прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц с 1 июля составляет 1 564 грн. То есть, минимальная пенсия и выплаты тем, у кого их размер зависит от прожиточного минимума, вырастут. Мы также приняли решение о существенном повышении пенсий чернобыльцам с 1 июля этого года», – сказал Розенко.

Вице-премьер-министр также напомнил, что в следующем году состоится очередное повышение пенсий военным пенсионерам, а 1 марта 2020 года будет проведен автоматический перерасчет пенсий для всех категорий граждан.

Ранее сообщалось, что сегодня, 26 июня, Кабмин окончательно закрепил механизм повышения пенсий для людей, которые имеют большой стаж, но в течение всего рабочего периода получали небольшие зарплаты.

Напомним, Кабинет министров Украины (КМУ) одобрил решение, касающееся своевременной и в полном объеме выплаты и доставки пенсий.

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