Пенсии и субсидии: В Пенсионном фонде Украины рассказали о финансировании выплат (Инфографика). Новости

Пенсионный фонд Украины начал финансирование выплаты пенсий за июль и жилищных субсидий за июнь. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

«2 июля 2019 года Пенсионным фондом Украины начато финансирование пенсий за июль и жилищных субсидий за июнь», – говорится в сообщении.

По информации Фонда, на выплату июльских пенсий направлено 585,6 млн грн, на выплату жилищных субсидий за июнь – 3 млн грн.

Инфографика: пресс-служба ПФУ

Ранее сообщалось, что в Украине 2019 год является годом наибольшего роста размера пенсий. Это происходит в условиях наиболее низкой инфляции за последние 5 лет, что свидетельствует о росте покупательной способности пенсионеров.

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