Подрыв трактора возле Попасной: Стали известны результаты расследования. Новости

В Луганской области завершилось расследование несчастного случая с двумя работниками сельскохозяйственного предприятия, подорвавшимися на мине во время выполнения полевых работ возле Попасной. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает пресс-служба Главного управления Гоструда в Луганской области.

«В Главном управлении Гоструда в Луганской области завершилось специальное расследование группового несчастного случая, произошедшего 7 июня 2019 года с работниками сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью "Надежда", которые получили травмы во время выполнения полевых работ в результате наезда трактора на неизвестное взрывное устройство и взрыва», – говорится в сообщении.

Так, комиссия по специальному расследованию пришла к выводу, что основной причиной несчастного случая стало временное пребывание пострадавших в зоне боевых действий, без выполнения работ военного характера.

Кроме того, специальной комиссией разработаны и предложены меры по предупреждению несчастных случаев в дальнейшем. «На пострадавших работников сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственность "Надежда" составлены акты по форме Н-1 (о несчастном случае на производстве)», – уточнили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, 7 июня, возле Попасной во время проведения сельскохозяйственных работ на поле двое трактористов получили ранения из-за подрыва неустановленного взрывного устройства.

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