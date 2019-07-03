В «ЛНР» во время учений НВФ обстреляли жилые дома, – разведка. Новости

На неподконтрольной Украине территории Луганской области из-за ускорения подготовки участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) и пренебрежения безопасностью, во время учений были обстреляны несколько домов жителей. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Так, по информации Главного управления разведки Минобороны, командование НВФ ускоряет проведение запланированных ранее мероприятий подготовки штабов и подразделений незаконных вооруженных формирований на неподконтрольных украинским властям территориях в Донецкой и Луганской областях.

«В частности, с августа на июль перенесены сроки проведения ряда двусторонних командно-штабных учений в 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Вооруженных сил Российской Федерации. В то же время, возросла интенсивность мероприятий боевой подготовки, в т. ч. с выполнением стрельб из вооружения боевых машин и танков, а также стрелкового оружия», – сказано в сообщении.

В Минобороны отметили, что из-за ускорения мероприятий боевой подготовки НВФ и пренебрежения при этом мерами безопасности вырос уровень угроз безопасности для местного населения. «Так, 30 июня с. г. во время выполнения одним из подразделений российско-оккупационных войск учебных стрельб вблизи Сентяновки на временно оккупированной территории в Луганской области были обстреляны несколько домов жителей указанного населенного пункта», – говорится в сообщении.