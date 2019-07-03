Перешли на сторону «ЛНР»: На Луганщине двум судьям объявлено о подозрении. Новости

В Луганской области объявили о подозрении двум судьям, которые перешли на сторону «ЛНР». Ведется расследование. Злоумышленникам может грозить до 15 лет тюремного заключения. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По информации прокуратуры сейчас ведется расследование в уголовном деле в отношении двух судей Краснодонского и Стахановского городского суда Луганской области (НКТ*).

Украинским судьям, которые перешли на сторону «ЛНР», заочно сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 109 (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя и захвата государственной власти), ч. 2 ст. 110 (совершение умышленных действий, с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 258-3 (участие и содействие деятельности террористической организации) УК Украины.

Отмечается, что судьи стали участниками «судебного блока ЛНР» на основании указа «главы ЛНР», они заняли «должности судей» Краснодонского и Стахановского городского суда и начали осуществлять «правосудие» от имени псевдореспублики.

«Подозреваемые по настоящее время продолжают участвовать в деятельности так называемой "судебной ветви власти" "ЛНР" и выносят решения, противоречащие принципам Конституции Украины и другим законодательным актам Украины, тем самым, нарушая права людей, проживающих на временно оккупированной территории Луганской области», – сказано в сообщении.

Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве. За совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.109, ч.2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины злоумышленникам грозит до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория