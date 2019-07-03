Делегаты Грузии посетили КПВВ «Гнутово»: Люди рассказали им о проблемах со стороны «ДНР» (Фото). Новости

Сегодня, 3 июля, контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Гнутово» (Донецкая обл.) посетила грузинская делегация во главе с заместителем министра вынуждено перемещенных с оккупированных территорий лиц, здравоохранения и социальных дел Грузии. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

«Делегаты Грузии, которые во властных структурах своей страны занимаются социальными вопросами вынуждено перемещенных лиц, решают вопросы с соблюдением их прав и пытаются помочь пострадавшим от вражеской агрессии на их территории, ознакомились с особенностями функционирования контрольного пункта "Гнутово"», – говорится в сообщении.

Как отмечается, иностранные гости отметили комфортные условия для путешествующих в КПВВ, скорость контрольно-проверочных операций.

В то же время, по информации пресс-центра, от людей, путешествующих через КПВВ, делегаты получили информацию о проблемах с пересечением линии разграничения с временно неподконтрольной украинской власти стороны. «И насильственных действиях боевиков относительно принуждения гражданских лиц оформлять фейковые "документы" несуществующих "республик", и преградах для выезда поступающим в вузы на контролируемой украинским правительством территории», – добавили в пресс-центре.

Помощник начальника Донецкого пограничного отряда по международному сотрудничеству Денис Кваша рассказал об обстрелах территории КПВВ и периодических попаданиях в прилегающие к нему территории. «Также он отметил, что именно военнослужащие из состава Объединенных сил на пунктах въезда-выезда ведут активную борьбу с попытками проникновения на контролируемую территорию диверсионно-разведывательных групп, представителей незаконных вооруженных формирований, перемещения оружия, боеприпасов и средств террора», – отмечается в сообщении.

В рамках рабочей поездки делегаты Грузии поделились своим опытом и подчеркнули необходимость постоянной всесторонней помощи лицам, которые остались на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса.

Напомним, ранее группа научных сотрудников Высшей школы глобальных и региональных исследований Университета Лейпцига посетила КПВВ «Майорское» и «Гнутово».

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