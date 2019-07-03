В «ДНР» объявили, сколько записались в электронную очередь за паспортами РФ. Новости

На неподконтрольной украинской власти части Донецкой области в электронную очередь на получение паспортов «ДНР» и России зарегистрировалось порядка 9 тыс. человек. Об этом сегодня, 3 июля, сообщили в пресс-службе «Почты Донбасса», сообщают местные интернет-ресурсы.

«На данный момент через систему электронной очереди на прием в отделения миграционной службы зарегистрировано около 9 тысяч жителей, намеренных получить паспорта ДНР и России», – сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 1 июля, в единых центрах связи «Почты Донбасса» началась запись в электронную очередь на паспорта «ДНР» и России.

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится. При этом Кабмин приступил к разработке решения о лишении получивших паспорта России украинских пенсий и соцвыплат.

Как сообщалось ранее, во дворах «миграционных отделов» в неподконтрольном украинским властям Донецке люди сами ведут записи на две очереди, в зависимости от вида паспорта. Например, в паспортном столе Калининского района Донецка к 15 мая в списке на «паспорт ДНР» было около 540 человек, на российский – 470. В день успевают принять до 10 человек в каждом отделе. Но очередь сокращается преимущественно за счет тех, кто не успел прийти на перекличку. Также часто списки «очередников» пропадают, в итоге, формируются новые.

Ажиотаж вокруг подачи документов на российский паспорт привел к подъему некоторых направлений бизнеса, активизировались мошенники, не остались в стороне и местные бабушки. А стоимость услуги по оформлению паспортов РФ без очередей доходит до 500 долл.