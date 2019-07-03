Пострадавшие люди, поваленные столбы и разрушенные крыши: Кривой Рог пострадал от разгула стихии. Новости

В Кривом Роге (Днепропетровская обл.) оперативно устраняют последствия разгула стихии. Во вторник, 2 июля, в результате резкого ураганного ветра с дождем в городе были повреждены линии электропередач, разрушены крыши домов, сломаны деревья, повалены столбы. Около 100 тыс. семей остались без газа и порядка 50 тыс. – без электричества. Один человек погиб. Еще двое госпитализированы с тяжелыми травмами. Помощь пострадавшему от разгула стихии городу окажут представители «Оппозиционного блока» из десятков городов Украины. Об этом сообщает пресс-служба политической силы.

«Узнав о масштабах стихийного бедствия, народный депутат Украины Александр Вилкул ночью оперативно прибыл в Кривой Рог и активно занимается ликвидацией последствий урагана», – сообщили в пресс-службе.

В 2012-2014 годах Вилкул возглавлял государственную комиссию по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям. Теперь нардеп координирует работу оперативного штаба, созданного по заданию мэра.

«Штаб координирует оказание помощи пострадавшим, восстановление систем электро- газо- и водоснабжения. Более 100 тыс. адресов оказались отрезаны от систем жизнеобеспечения. Все службы работают в круглосуточном режиме. Сейчас очень важно в первую очередь восстановить все системы в больницах, детских садиках и школах, в которых находятся пришкольные лагеря», – сказал Вилкул.

В настоящее время идет оценка ущерба от урагана, но уже понятно, что ущерб очень существенный. С инициативой оказать помощь Кривому Рогу выступили мэры-члены «Оппозиционного блока».

«Чужой беды не бывает. Человек не может управлять природными катаклизмами. Мариупольцы помнят, как Александр Вилкул и Кривой Рог активно оказывали помощь нашему городу и горожанам, пострадавшим от обстрела микрорайона Восточный 24 января 2015 года. Сейчас мы протягиваем руку помощи», – сказал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

«Для нас – главное – люди. Поэтому Харьков также окажет помощь строительными материалами и всем необходимым. Я уже связался об этом с нашим коллегой Александром Вилкулом, который ночью оперативно выехал в Кривой Рог», – сказал мэр Харькова Геннадий Кернес.