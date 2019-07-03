Штепа и адвокат застряли на трассе: Суд по делу экс-мэра Славянска отложили на 2 месяца. Новости

Сегодня, 3 июля, в Харькове Орджоникидзевский районный суд не смог приступить к рассмотрению уголовного дела по обвинению бывшего мэра Славянска (Донецкая обл.) Нели Штепы. Заседание, которое было запланировано на 15:00, началось в 16:00, так как один из адвокатов Штепы Александр Шадрин заявил о явке Штепы в суд в это время, передает «Depo.Харьков».

После начала заседания в 16:00 Шадрин сообщил суду, что автомобиль, на котором двигалась Штепа из Славянска в Харьков, до сих пор не починили. «Она сейчас на трассе между Изюмом и Чугуевом находится. Они два колеса пробили, а запаска одна, поэтому есть сложности», – сказал адвокат.

Также он попросил суд перенести заседание на конец июля или на начало августа.

В свою очередь, представитель прокуратуры отметила, что за прошедшие время, когда должно было начаться заседание, Штепа могла добраться до Харькова общественным транспортом, однако этого не сделала.

Заслушав мнение сторон, судья сказала следующее: «С понедельника мы все по очереди будем в отпуске, поэтому дата, которую мы предлагаем, – 30 августа 11:00».

Через 20 минут после завершения заседания Штепа прибыла в суд вместе со своим адвокатом Дмитрием Марченко.

Несмотря на то, что судьи покинули зал заседаний, Штепа с адвокатом ждали разговор с ними. По словам Штепы, они 4 часа находилась на трассе, поскольку колеса автомобиля, в котором она ехала, были повреждены «ежами, которые выбросили из джипа впереди».

Напомним, Неля Штепа являлась Славянским городским головой в период с 31 октября 2010 года по 9 июля 2014 года. В период «русской весны» на Донбассе при ней произошел захват Славянска незаконными вооруженными формированиями под руководством российского офицера Игоря Стрелкова (Игоря Гиркина). «Дело Штепы» до сих пор считается резонансным (т. к. с захвата Славянска началась война на Донбассе). В этой связи Неля Штепа обвиняется в совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Штепа была арестована 13 июля 2014 года и находилась в СИЗО Харькова, где слушалось ее уголовное дело. 20 сентября 2017 года решением суда Штепу освободили из-под стражи и отпустили под домашний арест. Слушание дела продолжается по сей день.

Находясь в СИЗО, Штепа была внесена в списки на обмен пленными, поданными со стороны «ДНР». СБУ предлагала ей участвовать в обмене, но Штепа категорически отказалась.

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