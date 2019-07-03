Пенсии переселенцев и долги по ним: Ситуация с невыполнением ПФУ решений судов. Новости

Сегодня, 3 июля, в Комитете по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений состоялось обсуждение невыполнения судебных решений по возобновлению выплаты пенсий переселенцам и задолженностям по ним. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

«В рамках выполнения контрольной функции в Комитете при участии народных депутатов Украины, представителя уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, представителей Министерства социальной политики Украины, Министерства юстиции Украины, правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека, Пенсионного фонда Украины, Верховного суда, общественных организаций и средств массовой информации состоялось обсуждение причин и возможных путей урегулирования сложившейся ситуации из-за невыполнения решений судов, вынесенных после принятия Верховным судом решения в образцовом деле о прекращении выплаты пенсии внутренне перемещенным лицам», – говорится в сообщении.

Так, проведение обсуждения состоялось по инициативе Благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист»), который в своем обращении в Комитет предоставил документальное подтверждение невыполнения органами Пенсионного фонда Украины (ПФУ) судебных решений по искам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) о восстановлении выплаты пенсий и задолженности по пенсиям, вынесенных после принятия Верховным судом Украины (ВСУ) решения в образцовом деле о прекращении выплаты пенсии ВПЛ.

«Эта тема неоднократно поднималась Комитетом в рамках нашего сотрудничества с неправительственными и международными организациями. Украина является одним из лидеров по обращениям граждан в ЕСПЧ, в частности относительно невыплаты пенсий, которая является собственностью граждан, и которой их никто не имеет права лишать, как это сейчас происходит в Украине. Я надеюсь, что наше сегодняшнее обсуждение позволит не только привлечь внимание к невыполнению судебных решений по возобновлению выплаты пенсий и задолженности по пенсиям вынужденным переселенцам, но и позволит ее решить», – сказал глава Комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря.

В свою очередь координатор адвокации БФ «Право на защиту» Дарина Толкач вместе с коллегами представила правовой анализ ситуации вокруг невыполнения соответствующих судебных решений, которых сейчас уже сотни. ПФУ выполняет решения лишь частично: пенсии выплачиваются только за один месяц и возобновляются текущие выплаты, а задолженности не выплачиваются. «Получив положительные решения, пенсионеры правомерно надеялись на их выполнение. Но, к сожалению, этого не произошло. Уже 40 человек, которые получили положительные решения, умерли. Сколько еще людей должны умереть, прежде чем решение судов начнут выполнять?», – отметила консультант судебного производства БФ «Право на защиту» Елена Приходько.

По словам Толкач, эта проблема масштабная и ее нужно решать.

Заместитель главы правления ПФУ Ирина Ковпашко сообщила, что после вынесения образцового решения ВСУ и решений судов первой инстанции, фонд рекомендовал своим представительствам на местах выполнять решения по делам, которые являются типичными и не оспаривать их. «Эти решения выполняются по стандартным правилам в пределах предусмотренных полномочий. Мы выплачиваем пенсии за один месяц и возобновляем текущие выплаты. Но мы не можем выплатить задолженность, поскольку мы не можем обойти постановление КМУ 335. Кроме того, не предусмотрен порядок таких выплат, и в бюджете не предусмотрены соответствующие средства», – сказала она, добавив, что фонд предложил изменения в постановления КМУ для облегчения выплаты пенсий ВПЛ.

Руководитель экспертной группы по вопросам солидарной системы пенсионного страхования Министерства социальной политики Украины Татьяна Матюх сообщила, что пока министерство рассматривает необходимые изменения в подзаконные акты, которые бы могли улучшить ситуацию с выплатой пенсий ВПЛ.

В свою очередь руководитель департамента аналитической и правовой работы ВСУ Расим Бабанлы подчеркнул, что в этой сфере неисполнение или ненадлежащее исполнение решений судов не обусловлено нечетким формулировкам в соответствующем образцовом решении. «В Украине задействован большой административный ресурс для решения этого вопроса, но, к сожалению, в результате люди пожилого возраста ничего не получают. Государство должно обратить на это внимание и решить этот вопрос», – сказала заместитель представителя Регионального представительства УВКБ ОНН в Украине Ноэль Калхун.

«Люди умирают, но не могут дождаться своих пенсий. Нарушены их права и свободы. Это свидетельствует об отсутствии политической воли и другие приоритеты», – подытожил Немыря.

По итогам проведенного обсуждения было решено направить обращение главы комитета ВРУ по правам человека к президенту Украины, премьер-министру Украины и главе ВРУ с рекомендациями для решения ситуации в этой сфере.

Напомним, в Украине решений суда по приостановке пенсионных выплат ВПЛ, произошедшей в мае 2018 года, на сегодня очень много и они требуют выполнения. При этом судебная практика, по состоянию на текущее время, демонстрирует разное понимание, кто должен фактически выполнять решение суда, если дело касается пенсионных выплат.

Как сообщалось ранее, в Украине выплаты долгов по пенсиям переселенцам согласно решений судов не осуществлены ​​по 90% дел.

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