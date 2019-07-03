Компенсация за агрессию России: Еще двое истцов отсудили по 100 тысяч. Новости

Голосеевский суд Киева по искам киевлян Вадима Козика и Валерия Шевчишина вынес решение о возмещении морального вреда, причиненного истцам российской вооруженной агрессией против Украины в Крыму и на Донбассе. Об этом сегодня, 3 июля, сообщил лидер гражданского движения «Сила права» Александр Данилюк.

Суд постановил взыскать с России в пользу истцов по 100 тыс. грн. компенсации морального вреда.

«Сегодня командой Силы Права выиграны уже тысячи дел против РФ, где пострадавшие получают существенно большие суммы. К примеру, на прошлой неделе Сила Права отсудила для крымской журналистки Анны Андриевской более миллиона гривен. Для обеспечения исков Сила Права уже арестовала 3.5 миллиарда долларов, принадлежащих РФ, и находятся в Украине, и работает над арестами российских стратегических активов, находящихся в США и ЕС, к примеру, российской доли в Северных потоках», – пишет Данилюк.

«Россия должна заплатить Украинские за агрессию несколько триллионов долларов. Арест стратегических активов РФ даже на десятки миллиардов – действенный инструмент принуждения России к миру и восстановления территориальной целостности Украины. Именно на этом базируется стратегия победы, которую мы начали строить в далеком 2014 году. Когда сегодня некоторые политиканы рассказывают нам о мире любой ценой, мы должны понимать эту цену. Если правительство пойдет на уступки и признает, что Россия не виновата в агрессии, триллионы долларов на восстановление разрушенного Донбасса и на компенсации пострадавшим придется платить из украинского, а не российского бюджета», – уточнил правозащитник.