В «ДНР»: Без воды остались Докучаевск и Еленовка . Новости

Неподконтрольные украинской власти Докучаевск и Еленовка (Донецкая обл.) временно остались без централизованного водоснабжения из-за проводимых ремонтных работ. Об этом сегодня, 3 июля, сообщил директор «департамента жилищно-коммунального хозяйства минстроя ДНР» Денис Чуприна, пишут местные интернет-ресурсы.

«В Старобешевском районе остановлена водопроводная насосная станция из-за порыва водовода. На райцентр прекращена централизованная подача воды. Докучаевск и Еленовка, а также ряд населенных пунктов на украинской стороне пока без воды из-за остановки Великоанадольской фильтровальной станции, где ведутся работы по подключению силовых трансформаторов. Данные ремонтные работы планируется завершить в течение дня», – сказал Денис Чуприна.

Ранее сообщалось, что в неподконтрольном украинской власти Старобешевском районе (Донецкая обл.) произошла остановка станции питьевого водоснабжения «Кипучая Криница».