Выборы: Наблюдатели ПАСЕ досрочно прекращают работу в Украине . Новости

После отзыва приглашения на досрочные выборы в Верховную Раду наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Украине досрочно завершают свою работу. Об этом сообщает пресс-служба ассамблеи, пишет «РБК.Украина».

Указано, что делегация ассамблее находилась в Киеве 2 и 3 июля 2019 года для оценки предвыборного климата в преддверии досрочных парламентских выборов в Раду. «В письме от 2 июля 2019 года спикер Верховной рады Андрей Парубий сообщил президенту ПАСЕ Лилиане Мори Паскье, что Верховная рада отозвала свое приглашение наблюдать за досрочными парламентскими выборами в Украине 21 июля 2019 года. В результате этого решения предвыборная делегация решила досрочно прекратить свою деятельность», – отмечается в сообщении.

Указано, что все запланированные наблюдателями ПАСЕ встречи были отменены.

Ранее сообщалось, что Украина отменила приглашение для наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на досрочных выборах в Верховную Раду.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.