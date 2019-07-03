В «ДНР»: Паспорта РФ получили более двух тысяч жителей неподконтрольной Донетчины. Новости

На неподконтрольной украинской власти части Донецкой области более 2 тыс. жителей получили российское гражданство в упрощенном порядке. Об этом сегодня, 3 июля, сообщил начальник «миграционной службы МВД ДНР» Владимир Краснощека.

По словам Краснощеки, на гражданство РФ подали документы более 13 тыс. человек.

Кроме этого, он отметил, что для ускорения процесса приема планируется увеличение штата сотрудников.

Ранее сообщалось, что глава РФ Владимир Путин дал поручение МВД проанализировать практику выдачи паспортов в упрощенном порядке, чтобы найти дополнительные преференции для украинцев, желающих приобрести российское гражданство.

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится. При этом Кабмин приступил к разработке решения о лишении получивших паспорта России украинских пенсий и соцвыплат.

Как сообщалось ранее, во дворах «миграционных отделов» в неподконтрольном украинским властям Донецке люди сами ведут записи на две очереди, в зависимости от вида паспорта. Например, в паспортном столе Калининского района Донецка к 15 мая в списке на «паспорт ДНР» было около 540 человек, на российский – 470. В день успевают принять до 10 человек в каждом отделе. Но очередь сокращается преимущественно за счет тех, кто не успел прийти на перекличку. Также часто списки «очередников» пропадают, в итоге, формируются новые.

Ажиотаж вокруг подачи документов на российский паспорт привел к подъему некоторых направлений бизнеса, активизировались мошенники, не остались в стороне и местные бабушки. А стоимость услуги по оформлению паспортов РФ без очередей доходит до 500 долл.