Выборы: В миграционной службе обещают дежурить для выдачи паспортов. Новости

Миграционная служба Украины готова к переходу на усиленный вариант несения службы и будет осуществлять круглосуточное дежурство, чтобы граждане могли получить заказанные документы и проголосовать на парламентских выборах 21 июля. Об этом заявил председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк во время совещания в Киеве, сообщает пресс-служба МВД.

«В канун и в день проведения внеочередных выборов будет обеспечено дежурство работников миграционной службы в каждом территориальном подразделении для выдачи паспортов гражданам Украины. Также мы обратились в Центр предоставления админуслуг, чтобы они также проводили такую ​​работу», – сказал Соколюк.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.