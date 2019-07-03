Users stories: Главный таможенник хочет изучить, с какими целями пересекают КПВВ. Новости

Для улучшения работы КПВВ на Донбассе необходимо собрать «истории пользователей» – тех, кто пересекает линию разграничения. Об этом сказал новый глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов в интервью «Экономической правде» .

« Для новой администрации вопрос пунктов пересечения линии разграничения приоритетные. Стыдно, что там происходит. Там огромные коррупционные риски. В АП (в Офисе президента, – ред.) хотят с этим разобраться, обустроить нормальные пункты пересечения. Главная идея – достроить пункты пересечения, назначить ответственных проектных менеджеров за каждый пункт», – сказал главный таможенник.

« Звучала идея, которая мне понравилась, о необходимости собрать users stories. Нужно понять, кто эти люди, которые пересекают эту границу, что они там делают. Это очень нетривиальный вопрос. Есть определенное количество людей, которые едут за пенсиями. Кто-то едет скупаться, потому что на оккупированных территориях товары значительно дороже. Есть люди, которые едут лечиться, кто-то едет в ЦПАУ, кто-то едет учиться. Кто-то к родственникам едет. У каждого разные потребности, и эти цели не обязательно привязаны к пункту пересечения. Можно построить лучший пункт пересечения, а люди едут в Сбербанк, который работает с 9.00 до 16.00, чтобы снять деньги с карточки в едином банкомате», – пояснил Нефьодов.