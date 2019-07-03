Беспилотник США сделал очередную разведку над линией разграничения на Донбассе. Новости

Стратегический беспилотный летательный аппарат Военно-воздушных сил США сегодня, 3 июля, совершил облет линии соприкосновения на Донбассе. Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

После этого стратегический БПЛА США RQ-4 Global Hawk* и противолодочный самолет P-8A Poseidon осуществили полет вдоль побережья аннексированного Крымского полуострова.

Его маршрут в 18:10 в акватории Черного моря:

* Прим. – RQ-4 Global Hawk - стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат. Первый полет совершил 28 февраля 1998 с авиабазы Военно-воздушные силы США в Калифорнии. Первый аппарат Global Hawk был передан военно-морским силам США в 2004 году и приступил к выполнению боевых задач в марте 2006 года.