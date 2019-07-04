Переселенец из Луганска сменил форму военнослужащего на кимоно сушиста. Новости

Переселенец из Луганска Олег Омельченко в 50 лет освоил новую профессию. После начала вооруженного конфликта на Донбассе мужчина увез семью в Киев. С тех пор кем он только не работал: почтальоном, курьером, доставщиком пиццы и даже строителем. Свое призвание нашел в профессии сушиста и ресторанном бизнесе.

До войны на Донбассе Олег Омельченко работал милиционером. «Первый протокол о борьбе с коррупцией в Украине был мой. Когда создали антикоррупционные органы в структурах ОБОП, первый протокол, который прошел в суде, был мой», – отмечает он.

Мужчина служил в Управлении по борьбе с коррупцией МВД Украины в Луганске 15 лет. После начала вооруженного конфликта на Донбассе, он вместе с семьей переехал в Киев. «Я пытался найти работу во многих местах. Я был разносчиком пиццы в Киеве, я был курьером – почту доставлял. Я принимал участие и в строительных бригадах», – вспоминает переселенец.

После этого Олег Омельченко устроился в одном из ресторанов азиатской кухни в Киеве помощником повара. Эта работа пришлась ему по душе. Через три недели мужчина сдал экзамены и начал готовить самостоятельно. Приготовление пищи настолько увлекло его, что он решил открыть собственное кафе – в Северодонецке (Луганская обл.).

«Мы с моим партнером сложились деньгами, приобрели сковороду и печь, которая у нас уже три года работает. У нас был китайский нож и б/у холодильник», – рассказывает Олег.

Вначале партнеры по бизнесу арендовали пищеблок в детском саду, два года работали на доставке еды. Норвежский совет по делам беженцев (NRC) дал предпринимателям грант на покупку оборудования. Теперь на кухне уже своего кафе Олег Омельченко «колдует» над фирменными блюдами. «Отличительная особенность лапши, которую готовим мы, от той лапши, которую мне доводилось пробовать в различных ресторанах Украины и зарубежья, то, что она у нас сложная. У нас в состав соусов входит около 8 ингредиентов», – отмечает шеф-повар.

Сейчас у Олега Омельченко готовить различные блюда учатся выпускники профессиональных училищ. Среди них – 20-летний Иван, который ранее пришел в кафе на практику, а сейчас – главный помощник шеф-повара. «Любимые блюда – все, которые готовит повар. Каждое блюдо должно быть приготовлено с любовью», – говорит парень.

В кафе переселенца из Луганска подрабатывает барменом и Нина. Она в этом году заканчивает лицей. «Я сюда прихожу не как на работу, а как в свою семью, как домой. Мне очень нравится здесь работать. Я очень многому здесь научилась», – рассказала девушка.

Сейчас Олег Омельченко мечтает открыть кулинарную школу, где бесплатно хочет обучать приготовлению пищи переселенцев и детей из неблагополучных семей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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