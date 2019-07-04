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ДТП в «ДНР»: В Донецке легковой автомобиль выехал на встречную полосу (Фото). Новости

ДТП в «ДНР»: В Донецке легковой автомобиль выехал на встречную полосу (Фото)

ДН

04.07.19 07:59dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как рассказывают дончане, авария произошла 3 июля на ул. Куприна, недалеко от заправки «Мотор»: «Ваз-2101» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Opel Zafira.

Жители Донецка отмечают, что все участники ДТП – живы.

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