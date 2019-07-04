Что будет с Минскими соглашениями по Донбассу, – мнение. Новости

Минские соглашения по Донбассу не работают в полной мере, но пока от них ни Россия, ни европейские партнеры не хотят отказываться. Об этом рассказал политолог Владимир Фесенко.
«Минские соглашения в "палате реанимации", потому что нет альтернативы. Их, скорее всего, будут пытаться реанимировать и пытаться модернизировать. Не будет "Минска-3" или "Минска-4" – пока это маловероятно. Во всяком случае, пока в игре остается Меркель», – сказал он.
«И Россия не хочет отказываться [от Минских соглашений], но вот "Минск-2 плюс" – это возможно. Модернизация либо с привлечением миротворцев, либо с использованием каких-либо других новых инструментов», – продолжил Фесенко.
По его мнению, при этом Россия не собирается кардинально менять свою политику по отношению к Украине и будет сохранять сценарий статус-кво по Донбассу. «Их это устраивает. Они с Западом будут договариваться. Россию интересует глобальная сделка с Западом – не столько новый союз, сколько соглашение о перемирии, потому что никто не хочет новой Холодной войны, какого-то нового системного конфликта по разным причинам. У Путина одни причины, у западных элит – другие причины», – отметил политолог.
«Крым не забыт, о нем помнят, и закрыть эту страницу невозможно, она будет оставаться проблемой. Может быть это через поколения как-то иначе будет восприниматься, но пока рана глубокая, и она слишком кровоточащая, а тем более еще и Донбасс, где продолжаются военные действия. Полностью от этого отмежеваться нельзя. Немного разрядить напряженность, которая возникла [с Западом] за последние 5 лет, – Путин стремится именно к этому, поэтому информационно хотят приглушить украинскую тему, чтобы это не мешало договариваться с Западом», – добавил эксперт.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
Читайте также:
- Стрельба на Донбассе сразу не прекратится, но главное, что начались подвижки, – эксперт
- Почему Минские соглашения не выполняются, и что делать, – мнение
- Конфликт на Донбассе может быть решен через создание демилитаризованных зон, – эксперт
- Прогресс в Минске невозможен без устойчивого перемирия на Донбассе, – украинский дипломат
- У Украины есть шанс урегулировать вооруженный конфликт на Донбассе, – эксперт
- РФ остается основным препятствием для реализации Минских соглашений, – Волкер
- Минские предложения Кучмы: В ОБСЕ надеются, что «игроки» поддержат
- Возвращение Суркова к переговорам: Что это значит для Донбасса
- В Кремле допустили, что Сурков будет представлять РФ в Нормандском формате
- Кто эти люди: Политолог рассказал о новых российских кураторах «Л-ДНР»
- Отставка Суркова и Донбасс: Мнение политолога
- Об урегулировании конфликта на Донбассе говорить рано, – политолог
- Политолог пояснил, почему России не нужны «Л-ДНР»
Комментарии