Что будет с Минскими соглашениями по Донбассу, – мнение. Новости

Минские соглашения по Донбассу не работают в полной мере, но пока от них ни Россия, ни европейские партнеры не хотят отказываться. Об этом рассказал политолог Владимир Фесенко.

«Минские соглашения в "палате реанимации", потому что нет альтернативы. Их, скорее всего, будут пытаться реанимировать и пытаться модернизировать. Не будет "Минска-3" или "Минска-4" – пока это маловероятно. Во всяком случае, пока в игре остается Меркель», – сказал он.

«И Россия не хочет отказываться [от Минских соглашений], но вот "Минск-2 плюс" – это возможно. Модернизация либо с привлечением миротворцев, либо с использованием каких-либо других новых инструментов», – продолжил Фесенко.

По его мнению, при этом Россия не собирается кардинально менять свою политику по отношению к Украине и будет сохранять сценарий статус-кво по Донбассу. «Их это устраивает. Они с Западом будут договариваться. Россию интересует глобальная сделка с Западом – не столько новый союз, сколько соглашение о перемирии, потому что никто не хочет новой Холодной войны, какого-то нового системного конфликта по разным причинам. У Путина одни причины, у западных элит – другие причины», – отметил политолог.

«Крым не забыт, о нем помнят, и закрыть эту страницу невозможно, она будет оставаться проблемой. Может быть это через поколения как-то иначе будет восприниматься, но пока рана глубокая, и она слишком кровоточащая, а тем более еще и Донбасс, где продолжаются военные действия. Полностью от этого отмежеваться нельзя. Немного разрядить напряженность, которая возникла [с Западом] за последние 5 лет, – Путин стремится именно к этому, поэтому информационно хотят приглушить украинскую тему, чтобы это не мешало договариваться с Западом», – добавил эксперт.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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