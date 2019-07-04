Жители одного из городов Донетчины обеспокоены нашествием лис. Новости

В Дружковке (Донецкая обл.) жители микрорайона Донское жалуются на лис, которые забегают к ним во дворы частных домов и воруют домашнюю птицу. Об этом рассказал заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Дружковского городского совета Алексей Ковалев.

По его словам, в горсовет поступили два обращения от местных жителей. «Было у нас два обращения от жителей улицы Южная. У одного лисы украли две курицы, у второго тоже до курятника добрались. Мы подготовили письмо в Объединение охотников и рыболовов с просьбой поспособствовать в этом вопросе», – сказал он.

«Поскольку это дикие животные и являются возможными распространителями бешенства, необходимо провести их ликвидацию. Законом предусмотрено получение соответствующего разрешения и ликвидация этих животных охотничьими методами», – прокомментировал Ковалев.

Местные жители уверяют, что у диких животных есть признаки бешенства. «Бешеная лиса у нас к соседке во двор забежала, застрелили», – сообщила жительница Дружковки Наталья.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»