Эксперт пояснил, изменит ли Россия свое отношение к Украине. Новости

Россия никогда не изменит свое отношение к Украине, пока наша страна идет курсом европейских реформ и демократии. Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.
«Для России Украина – это кость в глотке, которую она каким-то образом пытается проглотить, но не выйдет. Эта кость, не только по моему мнению, Россию погубит. Россия не хочет видеть Украину самостоятельным государством, которое может быть примером для российского общества», – сказал он.
По его словам, независимость Украины и принципы демократии, действующие в нашей стране, рушат шаблоны, выстроенные российской пропагандой для граждан России. «Это принципиальная позиция [россиян]: Украина не должна быть лучше, чем мы. Обратите внимание на российское ТВ: 4 года тема Украины – главная тема российской ТВ-пропаганды. Потому что они видят, даже взять последние выборы [в Украине]. Можно ли представить двух претендентов в России на должность президента, которые ведут дебаты на стадионе или в студии? У них нет такого», – отмечает эксперт.
Дипломат добавил, что России трудно выдержать изменения, которые происходят в Украине за последние годы: «Вдруг страна, которая была частью "империи", становится другой, становится привлекательнее, становится такой, где можно лучше жить. Как это выдержать?».
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
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