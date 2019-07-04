Сводка из зоны ООС за 3 июля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 29 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. В результате обстрелов со стороны противника пятеро украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сегодня, 4 июля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

вблизи Водяного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

рядом с Опытным – из ручного противотанкового гранатомета;

неподалеку Марьинки – из миномета калибром 82 мм и крупнокалиберного пулемета;

на окраине Авдеевки – из миномета калибром 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

в районе Лебединского – из станкового противотанкового гранатомета;

вблизи Новогригорьевки – из станкового противотанкового гранатомета;

на окраине Красногоровки – из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:

вблизи Зайцево – из артиллерийских систем калибром 122 мм, минометов калибрами 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Травневым – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

на окраине Новолуганского – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Пивденного – из миномета калибром 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Попасной – из миномета калибром 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберного пулемета;

на окраине Майорска – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

рядом с Новгородским – из артиллерийских систем калибром 122 мм, минометов калибрами 120 и 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберного пулемета;

вблизи Крымского – из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ 8 раз обстреляли позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал украинские позиции:

вблизи Опытного – из подствольного гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

на окраине Лебединского – из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:

недалеко от Новгородского – из минометов калибром 120 мм;

вблизи Новотошковского – из артиллерийских систем калибром 122 мм, минометов калибрами 120 и 82 мм и станкового противотанкового гранатомета;

на окраине Крымского – из миномета калибром 82 мм;

в районе Луганского – из миномета калибром 120 мм.

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы Первомайска, поселка Голубовское и села Пришиб. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, станковых противотанковых гранатометов СПГ, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».

На момент подготовки материала в «ДНР» не озвучили свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения.