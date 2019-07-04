Сводка из зоны ООС за 3 июля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 29 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. В результате обстрелов со стороны противника пятеро украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сегодня, 4 июля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:
- вблизи Водяного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- рядом с Опытным – из ручного противотанкового гранатомета;
- неподалеку Марьинки – из миномета калибром 82 мм и крупнокалиберного пулемета;
- на окраине Авдеевки – из миномета калибром 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- в районе Лебединского – из станкового противотанкового гранатомета;
- вблизи Новогригорьевки – из станкового противотанкового гранатомета;
- на окраине Красногоровки – из крупнокалиберного пулемета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:
- вблизи Зайцево – из артиллерийских систем калибром 122 мм, минометов калибрами 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- рядом с Травневым – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- на окраине Новолуганского – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Пивденного – из миномета калибром 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в районе Попасной – из миномета калибром 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберного пулемета;
- на окраине Майорска – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- рядом с Новгородским – из артиллерийских систем калибром 122 мм, минометов калибрами 120 и 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберного пулемета;
- вблизи Крымского – из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
С начала текущих суток НВФ 8 раз обстреляли позиции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал украинские позиции:
- вблизи Опытного – из подствольного гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- на окраине Лебединского – из крупнокалиберного пулемета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:
- недалеко от Новгородского – из минометов калибром 120 мм;
- вблизи Новотошковского – из артиллерийских систем калибром 122 мм, минометов калибрами 120 и 82 мм и станкового противотанкового гранатомета;
- на окраине Крымского – из миномета калибром 82 мм;
- в районе Луганского – из миномета калибром 120 мм.
В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы Первомайска, поселка Голубовское и села Пришиб. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, станковых противотанковых гранатометов СПГ, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».
На момент подготовки материала в «ДНР» не озвучили свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения.
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