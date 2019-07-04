Минские соглашения и дорожная карта по Донбассу: Что дальше. Новости

Главный вопрос реализации Минских соглашений по Донбассу заключается в том, что будет после того, как украинские власти предложат «дорожную карту» и пошаговый план. Об этом рассказала доктор исторических наук и политический аналитик Елена Галкина.

«Можно прописать "дорожную карту", которая будет полностью в рамках Минских соглашений и при этом она будет в интересах Украины, но проблема в том, что у России кардинально другое видение Минского процесса. Россия с этим не согласится», – сказала она.

«Мы знаем, как Россия себя вела на протяжении всего исполнения "Минска", который не исполнен даже в первых пунктах. У Украины может быть своя трактовка, со своей очередностью выполнения пунктов Минских соглашений. Но там 2-3 пункта есть, в которых четко указано, что этот пункт после этого, очередность всех остальных пунктов – это вопрос дискуссионный. Это очень рамочные соглашения», – продолжила Галкина.

По ее мнению, Минские соглашения – это ловушка, в которую попал пятый президент Украины Петр Порошенко. «Я абсолютно убеждена, что Минские соглашения были ловушкой. Можно себе представлять любую последовательность выполнения Минских соглашений и любое содержание каждого пункта так, как вам это нравится, но проблема в том, что у России значительно больше ресурсов, чем у Украины, для того, чтобы дестабилизировать ситуацию и поворачивать переговорный процесс в свою пользу», – считает эксперт.

Она напомнила, что в апреле 2014 года в Женеве прошли переговоры по ситуации на Донбассе с участием дипломатов Украины, США, ЕС и России и были достигнуты Женевские соглашения.

«Это происходило в тот момент, когда российские диверсионные группы – Гиркин, Безлер и другие в массовом порядке заходили в города Донецкой и Луганской областей, захватывали их. СБУ публиковала уничтожающие доказательства – переговоры кураторов этих групп, участников групп, понятно было, что это россияне, знали их фамилии, должности. И тут у нас возникает Женевское соглашение, согласно которому нужно разоружить всех радикалов, объявить амнистию и освободить здания. Что говорит РФ: "Разоружайте "Правый сектор". Украина говорит: "А мы не имели ввиду "Правый сектор". РФ: "А мы имели ввиду именно "Правый сектор". И Женевское соглашение перестало работать. В конце апреля 2014 года Россия сказала: "А мы не хотим принимать участие в этих переговорах". Вот и все», – говорит аналитик.

Эксперт отметила, что весной 2014 года Россия в связи со сложной политической ситуацией в Украине получила время, чтобы начать квази-государственное строительство на Донбассе: «Украине дали возможность надеяться на исполнение Женевских соглашений. Та же ситуация и с первым "Минском", но нужно учитывать, что перед первым "Минском" был Иловайск, перед вторым "Минском" было Дебальцево – прямое военное давление. Минские соглашения "зацементировали" резолюцией Совбеза ООН от 17 февраля 2015 года. Дальнейшее поведение России и оккупационных администраций, показали, что позиция такая: "Россия тут ни при чем, Россия не сторона конфликта… Разговаривайте с представителями "народа Донбасса". И третье: У РФ видение, что [на Донбассе] будет "народная милиция" с БТР, бронетехникой, тяжелым вооружением. И естественно никто не собирается передавать границу под контроль Украины».

«Между тем Минские соглашения дают возможность Украине предлагать свою "дорожную карту"… Самое интересное, что команда нового президента будет делать дальше. Россия может сказать, что она – не сторона конфликта, это дело "свободных властей свободных народных республик". "Свободные власти народных республик" скажут: "Нет, это совершенно неправильное понимание, мы с этим категорически не согласны"», – спрогнозировала Галкина.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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