Папа Римский поговорит с Путиным о Донбассе. Новости

Глава Католической церкви Папа Римский Франциск сегодня, 4 июля, примет российского президента Владимира Путина в Ватикане.

Часть разговора понтифика с лидером Кремля будет посвящена перспективам гуманитарных проектов по линии Римской католической церкви на Донбассе. Кроме того, часть беседы затронет ситуацию в Сирии.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе однодневного официального визита президента РФ Владимира Путина в Италию также запланированы переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Факты ICTV»