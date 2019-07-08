В Северодонецке противотуберкулезный санаторий получил новое оборудование (Фото). Новости

В Северодонецкий областной детский противотуберкулезный санаторий передали новое медицинское оборудование. Это бактерицидный шкаф, аппарат для проведения процедуры электрофореза, 4 ингалятора и 10 ламп. Оздоровительное учреждение получило оборудование от Северодонецкой епархии УПЦ.

По словам главного врача санатория Оксаны Прищепы, старым бактерицидным шкафом в учреждении пользовались с 1974 года, денег на новое оборудование у учреждения нет. «У нас ежегодная проблема – есть утвержденная сумма на медикаменты, на питание. Тех денег, которые утверждены бюджетом, нам ежегодно не хватает. Естественно, мы не можем выполнять эти нормы. Эта проблема есть», – отметила медик.

Закупить новое оборудование санаторию помогла Северодонецкая епархия УПЦ. Священнослужители собирали средства в рамках благотворительной акции в период Великого поста, которую проводят третий год подряд. Как сообщил управляющий Северодонецкой епархией УПЦ архиепископ Никодим, в этом году в рамках акции собрали 150 тыс. грн.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

«К нам обратились из этого противотуберкулезного санатория и сказали, что они остро нуждаются в медицинском оборудовании. Они назвали нам, что им необходимо, мы заказали и приобрели», – сказал он.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»