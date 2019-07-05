Начал бизнес с нуля: Переселенец из Луганска одевает француженок (Фото). Новости

Переселенец из Луганска Игорь Шостак с началом вооруженного конфликта на Донбассе потерял свой успешный бизнес, но смог возродить текстильное предприятие, наладить производство и получить зарубежные заказы.

Игорь Шостак начал заниматься бизнесом в 2000 году. В Луганске основал собственное швейное производство. Предприятие успешно развивалось, пока не пришла война и не пришлось переехать в Кременчуг. «Сегодня на месте моего бывшего предприятия военная база вооруженных сил "ЛНР". Там не осталось ничего. Предприятие, которое обеспечивало работой 35 человек полностью разграбили», – говорит бизнесмен.

«Сначала мы переехали в Харьков, чтобы там налаживать жизнь и ставить предприятие на ноги. Но аренда там просто неподъемная. Поэтому поехали в Кременчуг, где столкнулись с рядом проблем. Когда мы переехали на новое место, единственное, что было – старые клиенты... На экспорт для Франции мы шили платья, рубашки, блузы и другой текстиль. Эта компания ранее работала в Луганске и много фабрик с ними сотрудничало», – рассказывает переселенец.

По его словам, заказ и работа были, а предприятия, на котором это можно делать, нет. «Сначала мы работали над своей торговой маркой с теми партнерами, которых знали. Мы выполняли конструкторскую и технологическую работу. У нас не было своего оборудования, поэтому отдавали изделия шить на аутсорсинг и продавали под собственной торговой маркой. Предприятий, которые были готовы работать, оказалось не так много. И с этим были проблемы. В 2015 году я предложил директору предприятия в Кременчуге размещать заказы и производить продукцию на Францию. Сегодня Полтавская область производит 100 тыс. изделий для этой компании. Пошив одного изделия стоит 1,5-2 евро», – говорит предприниматель.

Фото: #ШоТам

Его компания также выпускает одежду и под собственным брендом, продаем пижамы, футболки, мужские боксеры и другую продукцию. Средняя цена такой одежды – 100 грн. Открыть свое производство переселенцу помог грант ПРООН: на 25 тыс. грн Игорь Шостак купил оборудование и нанял 5 работников. Однако с персоналом была проблема, его пришлось обучать заново, чтобы стандарты качества продукции соблюдались и не было нареканий от заказчиков.

Фото: #ШоТам

«Самое трудное для меня в Кременчуге было остаться самому без посторонней помощи. Если раньше, когда у нас на производстве ломалось оборудование, то я мог позвать кума на помощь и тот отремонтирует. А здесь кум не поможет. Приходится искать мастеров, и тратить на это еще средства. Сложно и самому производству. Я хотел закупить китайское сырье, но понимал, что не потяну такие объемы финансово. В Луганске мы сотрудничали с предпринимателями Донбасса и помогали друг другу», – отметил Игорь Шостак.

Но и для этой проблемы мужчина нашел решение: «Я стал участником Donbas fashion cluster. Объединившись с ними, мы закупали материалы на всех. Когда берешь оптовые партии – это помогает экономить деньги. Мы стараемся поддерживать друг друга и делиться информацией. Тем не менее, опора на "своих" помогает».

Источник: #ШоТам

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