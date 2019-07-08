Бизнес с нуля: Как переселенки из Донецка освоились в Виннице (Фото). Новости

В Виннице переселенцам из Донбасса помогают освоить основы предпринимательской деятельности и получить гранты на открытие или развитие собственного бизнеса.

Переселенка из Донецка Марина Бухрякова переехала в Винницу вместе с семьей в 2015 году. Женщина воспитывает сына Мирона. Когда ребенку было 1,5 года, ему поставили диагноз – аутизм. В Донецке мальчик посещал центры развития, в которых занятия проводили по программе интенсивной поведенческой терапии (IBI). «Это прикладной анализ поведения. Это методика, которая используется в США и Израиле. Там она как государственная дисциплина, но у нас такого нет. Я училась ей у специалистов Израиля, Москвы и Германии, чтоб работать по этой методике», – отмечает мама ребенка.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Винница»

Марина – экономист по первому образованию, дефектолог по второму. После обучения новой профессии женщина открыла в Виннице центр развития для детей-аутистов. Сейчас его посещают 65 детей с различными нозологиями. Для них переселенка из Донецка пишет индивидуальные программы обучения.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Винница»

Собственное дело в Виннице с нуля начала развивать и Юлия Шихат-Саркисова. Она выпекает печенье на заказ. Женщина тоже переехала из Донецка. До этого занималась графическим дизайном. «Мы уезжали на месяц-два. Не верили, что больше не вернемся, но через неделю уже стало понятно, что не вернемся. Прозрели», – вспоминает дончанка.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Винница»

После переезда Юлии пришлось менять профессию. Женщина начала заниматься кондитерским делом. «Мои друзья, знакомые, подписчики в социальных сетях начали на меня давить, чтоб я начала это делать на заказ. И я сдалась», – отмечает женщина.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Винница»

Марину и Юлию объединяет не только родной Донецк. Женщины написали бизнес-планы и получили грант от Международной организации по миграции. На 2,5 тыс. долл. переселенкам закупили необходимое оборудование для развития их собственного бизнеса.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Винница»

Как рассказала председатель Винницкой областной правозащитной организации «Источник надежды» Алла Студилко, открыть собственное дело переселенцам помогают специальные тренинги. «Мы проводили тренинговое обучение, учили, что такое предпринимательство, как генерировать бизнес-идею, как ее правильно просчитать, чтобы она именно на Винничине давала хороший доход. Когда их бизнес-планы получали поддержку во время рассмотрения на конкурсной комиссии, они получали гранты. Гранты не в денежном эквиваленте, а это были инструменты и оборудование для основы или расширения своей предпринимательской деятельности», – сообщила она.

«Мы помогли свыше тысячи семей, когда они только начали к нам переезжать в 2014 году. Мы все усилия направляли на то, чтобы оказать им социально-психологическую поддержку. Но в связи с тем, что конфликт не прекратился, что внутренне перемещенные лица не возвращались, а должны были как-то интегрироваться в нашу громаду, мы основали программы активной социально-экономической адаптации», – добавила правозащитница.

По словам бизнес-тренера Винницкой областной правозащитной организации «Источник надежды» Маргариты Хазиной, открыть собственное дело может каждый. «Если ты не будешь учиться постоянно, содержать свой бизнес будет тяжело. Мы не только проводим тренинги, но и далее помогаем, сохраняя дружеские отношения с нашими участниками», – говорит эксперт.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Винница»

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