«ДНР не МММ»: Местный «политолог» написал письмо Путину с жалобами на Пушилина. Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке местный «политолог» Роман Манекин написал письмо главу РФ Владимиру Путину, в котором обвинил «главу ДНР» Дениса Пушилина в проукраинской позиции. Об этом сегодня, 4 июля, Манекин написал на своей странице в соцсетях.

Он сообщает, что вчера, 3 июля, Денис Пушилин выступил с заявлением о присоединении к флешмобу «ЗеленскийПризнайВыборДонбасс» с обращением к Владимиру Зеленскому с просьбой о включении «ДНР» в состав Украины на правах автономии. Чуть позже, по его словам, с синхронным заявлением выступил «глава ЛНР» Леонид Пасечник. «Гос.Пушилин, антирейтинг которого в ДНР достигает 80%, публично и у всех на виду, нарушает присягу, данную при вступлении в должность главы ДНР», – написал Манекин, уточнив, что с проукраинскими заявлениями Пушилин выступает регулярно, начиная с июля 2014 года.

В связи с этим Манекин обратился к президенту Российской Федерации Путину, с просьбой «содействовать оптимизации политико-правовой и социальной ситуации в ДНР» и требованием незамедлительного проведения выборов. «Население – субъект политической действительности, а не объект политтехнологических манипуляций! ДНР – не "МММ"! Пушилина – в Киев!», – резюмирует «политолог» Роман Манекин.

Вчера, 3 июня, местные интернет-ресурсы сообщили о том, что «главы ДНР и ЛНР» Дениса Пушилин и Леонид Пасечник выступиои с заявлениями, в котором присоединились к «всенародной акции "Выбор Донбасса"», в которой требовалось предоставить Донбассу особый статус и право на интеграцию с Россией.