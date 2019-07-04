Нескорая помощь: В Мариуполе пенсионер четвертый месяц не может попасть в больницу (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) пенсионер Евгений Золотарев в течение четырех месяцев не может попасть в больницу. Он вызывает скорую помощь. Они приезжаю, делаю уколы, но не госпитализируют. А мужчине становится все хуже.

Пенсионер живет один в общежитии. Страдает кишечной непроходимостью. Жалуется, что состояние ежедневно ухудшается. Неоднократно вызывал «скорую», однако везти его в медучреждение не стали. «Укол, туда укол. И начали мне, у вас этой бумаги нет (декларации, – ред.). Идите в поликлинику. А я ходить не могу. Не знаю, что делать. Шесть раз я их вызывал, шесть раз. Кто только не приезжал», – говорит он.

В это раз «скорую» мужчине вызывали журналисты. Назвали имя, дату рождения и диагноз. Врачи появились через 21 минуту. Они выслушали жалобы и начали обследование. Еще измерили давление, сделали кардиограмму. По словам медика, с такими симптомами забирают в больницу. «Потому что я заподозрила, человек говорит, что четыре месяца плохо оправляется, частично оправляется. Значит, там есть какая-то преграда. Госпитализация», – сказала врач скорой помощи Людмила Мирошник.

По правилам, экстренные службы в городе должны приехать через 10 минут. В сельской местности – через 20. Есть декларация с врачом или нет, не имеет значения. Выезжать должны на все вызовы. Госпитализировать или нет – решает дежурная бригада и она же несет ответственность. «Или врач, если бригада лекарственная, или фельдшер, если бригада фельдшерская. Если человек отказывается от госпитализации, ему объясняют все о негативных последствиях этого отказа. Он дает на это согласие. И ответственность возлагается на самого уже человека», – объяснил директор областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Игорь Кияшко.

Если пациент все-таки попал в больницу, то уже специалисты решают, сколько ему придется провести там времени.

Как сообщалось ранее, с 1 апреля в Донецкой области стартовал проект развития системы экстренной медицинской помощи (ЭМП).

Напомним, Минздрав утвердил обновленные протоколы оказания ЭМП на догоспитальном этапе. Теперь все службы экстренной медпомощи, независимо от формы собственности и подчинения, будут оказывать помощь по современным стандартам, основанным на принципах доказательной медицины.

Источник: ТК «Донбасс»

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