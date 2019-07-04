В «МГБ ДНР» пояснили, как быстро пересечь «границу» с Россией и кто имеет льготы. Новости

На неподконтрольной украинской власти части Донецкой области на сегодня действуют несколько пунктов пропуска на границе с Российской Федерацией. О правилах их пересечения сегодня, 4 июля, сообщила пресс-служба «МГБ ДНР».
«Три из них являются международными, а именно: "Успенка", "Мариновка" и "Новоазовск". Следует отметить, что за последнее время наибольшая загруженность отмечается на пункте пропуска Успенка. Для того, чтобы сократить время ожидания при пересечении границы, можно отправиться в Мариновку – это ближайший к Успенке пункт пропуска, который находится приблизительно в 25 км. Кроме того, работают два местных пункта пропуска, действующих для жителей приграничных районов. Находятся они в поселках Ульяновское и Выселки Амвросиевского района. Пересекать границу в указанных пунктах могут граждане, прописанные в Донецкой или Ростовской области. Например, в пункте пропуска "Выселки" (находится в непосредственной близости от "Успенки") можно пересечь границу пешком, а далее с ж/д станции Успенская на поезде уехать в сторону Ростова-на-Дону. Очередей в местных пунктах пропуска практически нет», – говорится в сообщении.
Уточняется, что на «Успенке» некоторые категории граждан имеют право первоочередного въезда на пункт пропуска. К ним относятся лица с инвалидностью I и II групп, а также граждане, пересекающие «границу» с детьми до 3 лет. Граждане перечисленных категорий пропускаются в пункт пропуска по отдельной очереди, в зависимости от транспортного и пассажиропотока по решению «старшего смены пограничных нарядов» совместно с гражданами, пересекающими «государственную границу» на общих основаниях.
Также опубликован непосредственно порядок пересечения «государственной границы ДНР»:
- Совершеннолетние граждане могут пересечь «государственную границу», имея при себе «паспорт гражданина ДНР», либо паспорт гражданина Украины, либо заграничный, дипломатический, служебный паспорт, или паспорт моряка.
- Несовершеннолетние граждане, не достигшие 14-летнего возраста могут пересечь «государственную границу» по предъявлению свидетельства о рождении в сопровождении одного из родителей. Нотариально заверенного согласия другого родителя не требуется, если от него не поступало заявления о своем несогласии на выезд из «ДНР» своих детей.
- Несовершеннолетние граждане, не достигшие 14-летнего возраста в сопровождении других лиц (бабушка, дедушка, дядя, тетя и т. п.) по предъявлению свидетельства о рождении с нотариально заверенным согласием одного из родителей.
- Несовершеннолетние граждане, не достигшие 14-летнего возраста по предъявлению «паспортного документа гражданина ДНР» в сопровождении одного из родителей. Нотариально заверенного согласия другого родителя не требуется, если от него не поступало заявления о своем несогласии на выезд из «ДНР» своих детей.
- Несовершеннолетние граждане, достигшие 14-летнего возраста, в случае отсутствия «паспортного документа гражданина ДНР» в связи с его оформлением в «миграционной службе МВД ДНР» до достижения 16-летнего возраста через «государственную границу ДНР» пропускаются по предъявлению свидетельства о рождении в сопровождении одного из родителей.
- Несовершеннолетними гражданами, достигшими 14-летнего возраста, самостоятельно или в сопровождении других, по предъявлении ими «паспортного документа гражданина ДНР» и нотариально заверенного согласия одного из родителей, либо лиц их замещающих.
- Порядок пересечения «государственной границы ДНР» организованными группами детей определен распоряжением «главы ДНР» № 110 от 06.07.2015.
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