В «МГБ ДНР» пояснили, как быстро пересечь «границу» с Россией и кто имеет льготы. Новости

На неподконтрольной украинской власти части Донецкой области на сегодня действуют несколько пунктов пропуска на границе с Российской Федерацией. О правилах их пересечения сегодня, 4 июля, сообщила пресс-служба «МГБ ДНР».

«Три из них являются международными, а именно: "Успенка", "Мариновка" и "Новоазовск". Следует отметить, что за последнее время наибольшая загруженность отмечается на пункте пропуска Успенка. Для того, чтобы сократить время ожидания при пересечении границы, можно отправиться в Мариновку – это ближайший к Успенке пункт пропуска, который находится приблизительно в 25 км. Кроме того, работают два местных пункта пропуска, действующих для жителей приграничных районов. Находятся они в поселках Ульяновское и Выселки Амвросиевского района. Пересекать границу в указанных пунктах могут граждане, прописанные в Донецкой или Ростовской области. Например, в пункте пропуска "Выселки" (находится в непосредственной близости от "Успенки") можно пересечь границу пешком, а далее с ж/д станции Успенская на поезде уехать в сторону Ростова-на-Дону. Очередей в местных пунктах пропуска практически нет», – говорится в сообщении.

Уточняется, что на «Успенке» некоторые категории граждан имеют право первоочередного въезда на пункт пропуска. К ним относятся лица с инвалидностью I и II групп, а также граждане, пересекающие «границу» с детьми до 3 лет. Граждане перечисленных категорий пропускаются в пункт пропуска по отдельной очереди, в зависимости от транспортного и пассажиропотока по решению «старшего смены пограничных нарядов» совместно с гражданами, пересекающими «государственную границу» на общих основаниях.

Также опубликован непосредственно порядок пересечения «государственной границы ДНР»: