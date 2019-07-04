Прогресс по разведению сил и средств у Станицы Луганской нужно развивать, – Чевик. Новости

Сторонам нужно развивать прогресс по разведению сил и средств у Станицы Луганской. Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) посол Яшар Халит Чевик на заседании постоянного совета в Вене, сообщает сегодня, 4 июля, пресс-служба ОБСЕ в Facebook.

Уточняется, что сегодня Чевик в своем первом обращении к постоянному совету в Вене заявил, что разведение сил и средств на участке в районе Станицы Луганской, проведенное недавно при содействии и мониторинге Миссии, – это похвальный шаг на пути к разведению сил и средств вдоль всей линии соприкосновения.

Характеризуя недавние события на участке разведения как «очень важные», глава миссии отметил, что «сейчас важно закрепить и развивать достигнутый успех». «Обстановка вдоль линии соприкосновения остается напряженной и изменчивой. Для стабилизации ситуации с безопасностью и обеспечения защиты гражданского населения крайне важно полностью отвести тяжелое вооружение и провести разминирование. В отсутствии этих шагов мирные жители и дальше будут гибнуть и получать ранения», – сказал Чевик.

Ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не может провести верификацию разведения сил у Станицы Луганской.

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