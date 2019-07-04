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В РФ предъявлены обвинения 21 украинскому военнопленному моряку. Новости

В РФ предъявлены обвинения 21 украинскому военнопленному моряку

04.07.19 23:58dnews.dn.uaНовости

Адвокат Николай Полозов. Фото из открытых источников

В России  в ходе проведенных сегодня, 4 июля, следственных действий, обвинение в окончательной редакции было предъявлено еще трем украинским военнопленным морякам. Всего, по состоянию на сегодня, обвинение в окончательной редакции предъявлено 21 украинскому военнопленному моряку. Об этом сообщил на своей странице в  Facebook адвокат военнопленных моряков Николай Полозов.

Он уточнил, что в ходе сегодняшнего дня в Следственном управлении ФСБ России были проведены следственные действия в отношении военнопленных украинских моряков: Романа Мокряка, Михаила Власюка, Сергея Цыбизова.

«Военнопленных моряков и их адвокатов ознакомили с результатом проведённой комиссионной экспертизы. Также, Роману Мокряку, Михаилу Власюку и Сергею Цыбизов следствием было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Всего, по состоянию на сегодняшний день, обвинение в окончательной редакции предъявлено 21 военнопленному украинскому моряку», – говорится в сообщении.

По мнению Полозова, ожидается, что в ходе следственных действий завтра и во вторник, 9 июля, следствие предъявит обвинение в окончательной редакции оставшимся военнопленным украинским морякам.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем. Действие военного положения завершилось 26 декабря.

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