В РФ предъявлены обвинения 21 украинскому военнопленному моряку. Новости

В России в ходе проведенных сегодня, 4 июля, следственных действий, обвинение в окончательной редакции было предъявлено еще трем украинским военнопленным морякам. Всего, по состоянию на сегодня, обвинение в окончательной редакции предъявлено 21 украинскому военнопленному моряку. Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат военнопленных моряков Николай Полозов.

Он уточнил, что в ходе сегодняшнего дня в Следственном управлении ФСБ России были проведены следственные действия в отношении военнопленных украинских моряков: Романа Мокряка, Михаила Власюка, Сергея Цыбизова.

«Военнопленных моряков и их адвокатов ознакомили с результатом проведённой комиссионной экспертизы. Также, Роману Мокряку, Михаилу Власюку и Сергею Цыбизов следствием было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Всего, по состоянию на сегодняшний день, обвинение в окончательной редакции предъявлено 21 военнопленному украинскому моряку», – говорится в сообщении.

По мнению Полозова, ожидается, что в ходе следственных действий завтра и во вторник, 9 июля, следствие предъявит обвинение в окончательной редакции оставшимся военнопленным украинским морякам.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили , что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков , а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили , что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.