На Донетчине судили украинских военных по подозрению в убийстве двух женщин. Новости

В Донецком апелляционном суде (г. Бахмут, Донецкая обл.) в четверг, 4 июля, рассматривали дело военнослужащих 30 отдельной механизированной бригады ВСУ Юрия Костыны и Андрея Бабия, подозреваемых в убийстве двух мирных жительниц.

Заседание суда продолжалось около трех часов, по его решению дело передано в Верховный суд Украины. Там его будут рассматривать 21 августа. Оба обвиняемых свою вину не признают.

«Я этих людей не убивал, и никакого отношения к их смерти не имею», – сказал Юрий Костына.

Как сообщил адвокат подсудимого Юрия Костыны Максим Кучерук, защита намерена обращаться в Европейский суд по правам человека с жалобой о нарушении права на справедливый суд и длительное содержание под арестом. «Свыше 4-х лет они находятся под арестом. В дальнейшем мы все равно будем бороться за оправдание данных лиц. На сегодняшний день виновные не были установлены, а этих людей не хотят отпускать», – заявил юрист.

Напомним, военнослужащие Юрий Костына и Андрей Бабий подозреваются в убийстве двух жительниц села Луганское (Донецкая обл.), которое было совершено 14 июня 2015 года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»