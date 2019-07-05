Сводка из зоны ООС за 4 июля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 30 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. В результате обстрелов со стороны противника один украинский военнослужащий погиб, трое – получили ранения и еще трое – боевое травмирование. Об этом сегодня, 5 июля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

вблизи Опытного – из минометов калибром 82 мм, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Лебединским – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Березового – из автоматических гранатометов, зенитных установок и стрелкового оружия;

на окраине Песок – из миномета калибром 82 мм и противотанкового гранатомета;

в районе Авдеевки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Водяного – из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

на окраине Марьинки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Красногоровкой – из крупнокалиберного пулемета;

неподалеку Широкино – из противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:

вблизи Новгородского – из миномета калибром 120 мм;

рядом с Крымским – из артиллерийских систем калибром 122 мм и минометов калибром 82 мм;

на окраине Новотошковского – из артиллерийских систем калибром 122 мм, минометов калибром 120 мм и противотанковых гранатометов;

возле Луганского – из минометов калибрами 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Попасной – из минометов калибрами 120 и 82 мм;

на окраине Пивденного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

рядом с Новолуганским – из минометов калибром 82 мм и автоматических гранатометов;

неподалеку хутора Вольный (Золотое-4) – из снайперской винтовки, миномета калибром 82 мм и гранатометов различных систем.

С начала текущих суток НВФ 6 раз обстреляли позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал украинские позиции:

вблизи Водяного – из стрелкового оружия;

на окраине Богдановки – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

неподалеку Новотроицкого – из противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

в районе Николаевки – из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:

недалеко от Крымского – из минометов калибром 82 мм;

вблизи Новотошковского – из противотанкового ракетного комплекса и противотанкового гранатомета.

В «ДНР» сообщают, что «армия Киева за минувшие сутки 24 раза нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 719 единиц. Под огнем оказались Докучаевск и село Ясное на окраине города; Донецкий аэропорт, села Веселое и Спартак на окраинах Донецка; Ясиноватая и прилегающие к ней поселок Крутая Балка, села Васильевка и Минеральное; горловские поселки Доломитное и Зайцево; села Октябрь (после переименования – Верхнешироковское, – ред.) и Саханка. При обстрелах применялись минометы калибрами 120 и 82 мм, противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие. В результате обстрелов зафиксированы повреждения домов в Горловке, Докучаевске и Ясиноватой. Также повреждена линия электропередачи в прифронтовом поселке Зайцево».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 9 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы Первомайска, Золотого-5, сел Пришиб, Калиновка, Желобок, Калиново-Борщеватое и Логвиново. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, подствольных гранатометов ГП и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».

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