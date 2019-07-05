Стало известно состояние здоровья пострадавшего от подрыва трактора на Луганщине. Новости

Пострадавший от подрыва трактора на Луганщине Роман Амилисенко получил травмы средней степени тяжести. Об этом сообщил заведующий хирургического отделения Станично-Луганской больницы Сергей Артемов.

«Состояние ближе к средней степени тяжести: множественные поверхностные раны головы, верхних конечностей, рваная рана верхней части плеча. Раны обработали, наложены швы, проведена бактериальная терапия, профилактика столбняка», – сказал он.

«Это произошло в 16:30 в процессе рабочего дня. Все было как обычный рабочий день, ничего не предвещало беды, но получилось так – несчастный случай на производстве», – отметил пострадавший мужчина.

Напомним, 3 июля во время тушения горевшего леса вблизи железнодорожной станции Ильенко в Станично-Луганском районе Луганской области на неизвестном взрывоопасном предмете подорвался тракторист. Пожар удалось потушить в четверг, 4 июля.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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