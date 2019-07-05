В соцсетях показали ДТП с участием автобуса в Донецке (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 5 июля, произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Как рассказывают дончане, авария произошла в Куйбышевском районе: легковой автомобиль столкнулся с автобусом.
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