Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

В соцсетях показали ДТП с участием автобуса в Донецке (Фото). Новости

В соцсетях показали ДТП с участием автобуса в Донецке (Фото)

ДН

05.07.19 10:49dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 5 июля, произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как рассказывают дончане, авария произошла в Куйбышевском районе: легковой автомобиль столкнулся с автобусом.

Читайте также:

Комментарии