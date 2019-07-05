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В Луганске маршрутка столкнулась с легковым авто (Фото). Новости

В Луганске маршрутка столкнулась с легковым авто (Фото)

ДН

05.07.19 13:26dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 5 июля, произошло ДТП с участием маршрутки. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как рассказывают жители Луганска, авария произошла сегодня в 7:50 на кв. Гаевого: столкнулись маршрутка и легковой автомобиль.

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