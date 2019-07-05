В Луганске маршрутка столкнулась с легковым авто (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 5 июля, произошло ДТП с участием маршрутки. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Как рассказывают жители Луганска, авария произошла сегодня в 7:50 на кв. Гаевого: столкнулись маршрутка и легковой автомобиль.
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