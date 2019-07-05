В Донецкой области назначен новый губернатор. Новости

В Донецкой области назначен новый глава областной государственной администрации. Об этом говорится в соответствующем указе президента Украины Владимира Зеленского, обнародованном на официальном сайте главы государства сегодня, 5 июля.

Согласно документу, губернатором Донецкой области назначен Павел Кириленко. На этом посту он сменит Александра Куця, который иным указом президента Украины освобожден от занимаемой должности.

Как сообщалось ранее, сегодня, 5 июля, в Краматорске (Донецкая обл.) президент Украины Владимир Зеленский представит нового руководителя Донецкой областной государственной администрации. Глава государства также посетит Славянск и примет участие в торжествах по случаю 5-летней годовщины освобождения этих городов.

Напомним, 26 июня, Кабинет министров Украины на своем заседании поддержал назначение восьми глав областных государственных администраций, чьи кандидатуры предложил президент Украины Владимир Зеленский. Речь идет в том числе о руководителях облгосадминистраций в Донецкой и Луганской областях. Так, главой Донецкой областной государственной администрации стал Павел Кириленко, Луганской – Виталий Комарницкий.

Читайте также: